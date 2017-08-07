Киев против планов Варшавы добавить в паспорт изображение часовни во Львове

В центре Киева во время празднования Дня города. Архивное фото

В центре Киева во время празднования Дня города. Архивное фото

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Власти Польши намерены разместить на страницах нового польского паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной в украинском городе Львов — в связи с этим министерство иностранных дел Украины вручило послу Польши Яну Пекло ноту протеста, сообщила в понедельник пресс-служба украинского МИД.

"Вызванному в МИД послу Польши на Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов", — говорится в комментарии МИД.

Как отмечается, Украина рассматривает такие намерения как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства.

"Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей", — добавили в МИД.