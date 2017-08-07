Напавшего на туристов в Хургаде поместят в психиатрическую клинику

КАИР, 7 авг — РИА Новости. Египетская прокуратура распорядилась поместить в психиатрическую клинику мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на туристов в Хургаде, для проведения экспертизы.
Как сообщает государственное агентство арабской республики, срок помещения мужчины в больницу составит 45 дней, за это время специалисты должны проверить его психическое состояние.
По данным агентства Рейтер, ссылающегося на источники в органах безопасности, нападавший был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ). Однако прокуратура госбезопасности Египта опровергла информацию о якобы имеющейся связи инцидента в Хургаде с террористической деятельностью.
*Террористическая организация, запрещенная в России