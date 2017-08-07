Два посланника США обсудят на Ближнем Востоке конфликт с Катаром

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Два посланника США на этой неделе отправляются на Ближний Восток, чтобы помочь разрешить конфликт Катара с рядом арабских стран, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в госдепартаменте.

Тимоти Лендеркинг, зампомощника госсекретаря по делам стран Персидского залива, и отставной генерал морской пехоты Энтони Зинни посетят регион, чтобы "пообщаться со всеми вовлеченными сторонами и поддержать усилия по посредничеству со стороны правительства Кувейта", сообщил представитель госдепартамента агентству.

Ранее регион посетил госсекретарь Рекс Тиллерсон, который подписал соглашение с Катаром о противодействии финансированию терроризма, но не добился урегулирования конфликта.

Отставной генерал Зинни не получил какого-либо формального назначения в госдепартаменте. В прошлом он был начальником Центрального командования ВС США и президентом третьей по величине в мире оборонной корпорации BAE Systems.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение 13 требований соседей. Катар эти обвинения отверг, но заявил о своей готовности к диалогу.