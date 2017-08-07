Похищенная в Италии британская модель вернулась в Лондон и дает показания

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Британская модель, которую похитили в Италии и пытались продать на "онлайн-аукционе" за 300 тысяч евро, вернулась в Лондон и дает показания полиции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на агента 20-летней девушки.

Хлоя Айлинг (Chloe Ayling) прибыла в Милан для фотосессии 11 июля, но на месте встречи с предполагаемыми работодателями ей сделали укол наркотического препарата, связали и в сумке перевезли в сельский дом в окрестностях Турина. Заточение продлилось неделю. Все это время девушка была прикована наручниками к шкафу, а похититель пытался продать свою жертву в теневом сегменте сети, назначив сумму в биткоинах, эквивалентную 300 тысячам евро.

Похититель принял решение освободить пленницу 17 июля, узнав, что она мать двухлетнего ребенка, а продажа матерей якобы была "не в его правилах". Для этого он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители. Сообщается, что речь идет о проживавшем в Британии польском гражданине по имени Лукаш Павел Херба (Lukasz Pawel Herba).

Британские и итальянские правоохранители разыскивают предполагаемых сообщников Хербы. По словам девушки, она, будучи в неволе, видела двух мужчин, и знает о существовании еще трех, лица которых ей не удалось разглядеть. Полиция также полагает, что истинной целью похитителей мог быть выкуп за освобождение девушки.