Индийские военные ликвидировали пятерых боевиков на границе с Пакистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. Военнослужащие индийской армии ликвидировали пятерых боевиков при попытке пересечения линии контроля, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире.

"Попытка пересечения границы пресечена в секторе Мачил (округа Купвара). Ликвидированы пятеро вооруженных нарушителей границы. Операция продолжается", — сообщило Северное командование армии Индии в официальном аккаунте в Twitter.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов и боевиков, которые пересекают линию контроля, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.