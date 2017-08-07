Из-за тайфуна в Японии погибли два человека, более 40 пострадали

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Не менее 42 человек пострадали в результате шквалистого ветра и паводков, вызванных обрушившимся на Японию мощным тайфуном "Нору", два человека погибли, рекомендации об эвакуации вынесены для 64,5 тысяч человек в девяти префектурах, сообщил телеканал NHK.
Прохождение тайфуна будет сопровождаться сильными порывами ветра и ливневыми дождями. В некоторых районах в течение суток может выпасть до 400 миллиметров осадков. Высота волн в ряде регионов будет достигать 7-8 метров, в связи с чем специалисты призывают людей не выходить в море и не приближаться к берегу.
В минувшие выходные тайфун обрушился на острова Якусима, Танэгасима, Амами, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, такой интенсивности ливень случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду.