Прокуратура Гамбурга расследует 160 дел о беспорядках во время G20

Разбитые витрины магазина после акций протеста в Гамбурге. Архивное фото

Разбитые витрины магазина после акций протеста в Гамбурге. Архивное фото

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Прокуратура Гамбурга расследует более 160 дел в связи с уличными беспорядками в дни проведения саммита "Группы двадцати", сообщил в понедельник журнал Spiegel со ссылкой на представителя прокуратуры.

Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

По данным издания, прокуратура расследует 109 дел в отношении известных по именам обвиняемых и 53 дела — в отношении неизвестных. В следственном изоляторе находятся 33 человека.

Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что оба россиянина, арестованные в Гамбурге в связи уличными беспорядками, остаются в заключении, следствие по их делам продолжается.