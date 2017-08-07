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В мире

Макфол рассказал, почему попытка сближения России и США провалилась

18:3807.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМайкл Макфол. Архивное фотоМайкл Макфол. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Россия и США упустили возможность наладить двусторонние отношения после инаугурации Дональда Трампа. Об он заявил в интервью "Газете.Ru".

Майкл Макфол. Архивное фото
© AP Photo / Misha Japaridze
Макфол осудил ответные меры России на санкции США
По мнению бывшего посла, "вину" за неудавшуюся попытку сближения Москвы и Вашингтона следует возлагать как на американского, так и на российского лидеров. Так, президент США заявил, что хочет "поладить с Путиным", не предложив никаких конкретных решений. Его планы в отношении Москвы провалились, поскольку были слишком "абстрактными".

В то же время, как считает Макфол, Путин должен был сам пойти на определенные уступки Белому дому для улучшения ситуации. Одним из таких позитивных шагов, по мнению бывшего посла, могло бы стать снятие запрета для граждан США на усыновление российских детей.

"Это был бы символический жест, который бы показал, что он хочет сотрудничества с Трампом. Однако российский лидер этого не сделал", — сказал он.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
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Введение новых антироссийских санкций стало результатом неудачной политики американского лидера. Трамп не пригласил к диалогу по России конгрессменов и не объяснил им свои намерения. Кроме того, президент США поступил неосмотрительно, не посоветовавшись с европейскими партнерами.

"Человек, который несет ответственность за нынешние санкции, — это президент Трамп. Он не отнесся к этому вопросу достаточно серьезно", — подчеркнул бывший посол.

Как отметил Макфол, он в большей степени поддерживал подход администрации бывшего президента Барака Обамы, которая предпочитала работать в тесной координации с Брюсселем.

Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров разъяснил Тиллерсону причину ответных мер России на санкции США
Экс-посол считает, что Трампу будет трудно сделать что-то позитивное в отношении Москвы. Президент вряд ли захочет терять свой политический капитал и настаивать на улучшении взаимодействия с Путиным на фоне расследования "российского вмешательства" в выборы.

Прокомментировал Макфол и борьбу с "российской пропагандой", которую ведут власти США. Бывший посол отметил, что страны используют СМИ для усиления своего влияния за рубежом несимметрично. По его мнению, в российских кабельных сетях нет программ, которые производит правительство США, в то время как RT можно легко найти на американском телевидении, а радио Sputnik начало вещание в Вашингтоне.

"В то же время я думаю, что чрезмерной реакции на RT и Sputnik в США тоже не должно быть", — заключил Макфол.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Конгресс США и ФБР ведут расследование по поводу "вмешательства России" в выборы президента США.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о "российском вмешательстве" в выборы в США, Франции и Германии, не раз отмечал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

В январе разведка США опубликовала доклад о "российском вмешательстве" в американские выборы, около половины которого была посвящена деятельности агентства Sputnik и телеканала RT. При этом спецслужбы отказались предоставить доказательства "влияния Москвы", сославшись на секретность данных. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, комментируя высказывания Клэппера, заявила, что телеканал просто рассказывает о том, что происходит в его стране.

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