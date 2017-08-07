Правительство Испании оспорит в КС закон о референдуме Каталонии

МАДРИД, 7 авг — РИА Новости. Правительство Испании оспорит в Конституционном суде закон о референдуме, если его начнет рассматривать парламент Каталонии, заявил премьер Мариано Рахой.

Сторонники отделения Каталонии от Испании 4 июля представили так называемый законопроект о референдуме. По их мнению, он будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Законопроект о референдуме, который должен одобрить совет парламента, прежде чем передать на утверждение самого парламента, Рахой назвал "противоречащим конституции и здравому смыслу".

"Правительство оспорит его, поскольку то, что собираются сделать, абсолютно нелегитимно и противоречит законам и нормам. Это новый пинок демократической системы, противоречащий духу Европейского союза, одним из основных принципов которого является правовое государство и уважение закона", — сказал Рахой на пресс-конференции после встречи с королем Фелипе VI, которую транслировал телеканал 24 Horas.

По словам испанского премьера, "сложно убедить граждан выполнять законы, если руководство одного автономного сообщества делает прямо противоположное".

Рахой вновь пообещал, что референдум, которые власти Каталонии собираются провести 1 октября, не состоится. "Не будет референдума 1 октября, поскольку Испания — демократическое государство, и все должны выполнять законы, в первую очередь те, кто руководят, а также остальные граждане", — добавил Рахой.

Партию "Кандидатура народного единства" (CUP) Рахой назвал "самой экстремистской и радикальной, которая была в Испании на протяжении десятков лет". Коалиция "Вместе за да" и CUP составляют абсолютное большинство в каталонском парламенте, что позволяет принимать сторонникам отделения законы, направленные на обретение Каталонией независимости.

Глава кабинета также напомнил, что на прошлой неделе КС принял к рассмотрению иск правительства по поводу изменений в регламенте каталонского парламента, которые позволят в упрощенном порядке принимать законы, направленные на отделение автономного сообщества от Испании. По словам Рахоя, принятием судом иска к рассмотрению "правительство очень довольно". Эту новую норму каталонского парламента он назвал "антидемократической и нарушающей права депутатов, которые не входят в большинство" правящей коалиции.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.