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Правительство Испании оспорит в КС закон о референдуме Каталонии

18:3307.08.2017
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© AP Photo / Andre PennerПремьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фотоПремьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Andre Penner

МАДРИД, 7 авг — РИА Новости. Правительство Испании оспорит в Конституционном суде закон о референдуме, если его начнет рассматривать парламент Каталонии, заявил премьер Мариано Рахой.

Митинг в Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Сторонники отделения Каталонии от Испании 4 июля представили так называемый законопроект о референдуме. По их мнению, он будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Законопроект о референдуме, который должен одобрить совет парламента, прежде чем передать на утверждение самого парламента, Рахой назвал "противоречащим конституции и здравому смыслу".

"Правительство оспорит его, поскольку то, что собираются сделать, абсолютно нелегитимно и противоречит законам и нормам. Это новый пинок демократической системы, противоречащий духу Европейского союза, одним из основных принципов которого является правовое государство и уважение закона", — сказал Рахой на пресс-конференции после встречи с королем Фелипе VI, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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По словам испанского премьера, "сложно убедить граждан выполнять законы, если руководство одного автономного сообщества делает прямо противоположное".

Рахой вновь пообещал, что референдум, которые власти Каталонии собираются провести 1 октября, не состоится. "Не будет референдума 1 октября, поскольку Испания — демократическое государство, и все должны выполнять законы, в первую очередь те, кто руководят, а также остальные граждане", — добавил Рахой.

Партию "Кандидатура народного единства" (CUP) Рахой назвал "самой экстремистской и радикальной, которая была в Испании на протяжении десятков лет". Коалиция "Вместе за да" и CUP составляют абсолютное большинство в каталонском парламенте, что позволяет принимать сторонникам отделения законы, направленные на обретение Каталонией независимости.

Глава кабинета также напомнил, что на прошлой неделе КС принял к рассмотрению иск правительства по поводу изменений в регламенте каталонского парламента, которые позволят в упрощенном порядке принимать законы, направленные на отделение автономного сообщества от Испании. По словам Рахоя, принятием судом иска к рассмотрению "правительство очень довольно". Эту новую норму каталонского парламента он назвал "антидемократической и нарушающей права депутатов, которые не входят в большинство" правящей коалиции.

Горожане после досрочных выборов в парламент Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.

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