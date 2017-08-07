Правительство Испании оспорит в КС закон о референдуме Каталонии

МАДРИД, 7 авг — РИА Новости. Правительство Испании оспорит в Конституционном суде закон о референдуме, если его начнет рассматривать парламент Каталонии, заявил премьер Мариано Рахой.
Законопроект о референдуме, который должен одобрить совет парламента, прежде чем передать на утверждение самого парламента, Рахой назвал "противоречащим конституции и здравому смыслу".
"Правительство оспорит его, поскольку то, что собираются сделать, абсолютно нелегитимно и противоречит законам и нормам. Это новый пинок демократической системы, противоречащий духу Европейского союза, одним из основных принципов которого является правовое государство и уважение закона", — сказал Рахой на пресс-конференции после встречи с королем Фелипе VI, которую транслировал телеканал 24 Horas.
Рахой вновь пообещал, что референдум, которые власти Каталонии собираются провести 1 октября, не состоится. "Не будет референдума 1 октября, поскольку Испания — демократическое государство, и все должны выполнять законы, в первую очередь те, кто руководят, а также остальные граждане", — добавил Рахой.
Партию "Кандидатура народного единства" (CUP) Рахой назвал "самой экстремистской и радикальной, которая была в Испании на протяжении десятков лет". Коалиция "Вместе за да" и CUP составляют абсолютное большинство в каталонском парламенте, что позволяет принимать сторонникам отделения законы, направленные на обретение Каталонией независимости.
Глава кабинета также напомнил, что на прошлой неделе КС принял к рассмотрению иск правительства по поводу изменений в регламенте каталонского парламента, которые позволят в упрощенном порядке принимать законы, направленные на отделение автономного сообщества от Испании. По словам Рахоя, принятием судом иска к рассмотрению "правительство очень довольно". Эту новую норму каталонского парламента он назвал "антидемократической и нарушающей права депутатов, которые не входят в большинство" правящей коалиции.
Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.