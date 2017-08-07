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В мире

Испания потребовала от Венесуэлы освобождения всех политзаключенных

18:0207.08.2017
(обновлено: 18:15 07.08.2017)
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© AP Photo / Juan Carlos HernandezНациональная гвардия Венесуэлы во время защиты военной базы Парамакай. 6 августа 2017Национальная гвардия Венесуэлы во время защиты военной базы Парамакай. 6 августа 2017
© AP Photo / Juan Carlos Hernandez

МАДРИД, 7 авг – РИА Новости. Венесуэльские власти должны освободить всех политических заключенных, заявил премьер Испании Мариано Рахой.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Во-первых, мы осуждаем насилие, во-вторых, требуем свободных и демократических выборов, в-третьих, требуем освобождения всех политических заключенных. В Венесуэле на сегодняшний день 620 политических заключенных", — заявил Рахой на пресс-конференции после встречи с королем Фелипе VI, которую транслирует телеканал 24 Horas.

По его словам, испанское правительство "отстаивает для Венесуэлы то же, что отстаивает и для Испании – свободу, демократию, уважение людей и их прав".

Главный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега в Каракасе. 5 августа 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
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Он напомнил, что власти Испании не признают национальное учредительное собрание Венесуэлы. "Ни его, никакие решения, которое оно принимает, поскольку они незаконные, антидемократические и противоречат воле венесуэльских граждан", — сказал Рахой.

В субботу в Венесуэле прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Архивное фото
© РИА Новости / Александр Соловский
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По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены по меньшей мере на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Ф. Быченков
Каким боком Испания к Венесуэле, чтобы что-то от нее требовать? В НАТО эпидемия исключительности?
18:27
07.08.2017
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