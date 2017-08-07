Спецслужбы Ирана задержали 27 боевиков, связанных с ИГ*

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спецслужбы Ирана задержали 27 связанных с террористической группировкой "Исламское государство"* боевиков, в том числе готовивших теракты на территории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление иранского министерства информации и национальной безопасности.

Как сообщили в министерстве, информация о боевиках была получена в ходе обмена разведанными в преддверии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

Сообщается, что 10 боевиков были задержаны за границей и позднее переданы Ирану, еще 17 человек задержали на территории страны. По данным министерства, пятеро из задержанных планировали совершить теракты в Иране, остальные являлись их сторонниками.

В субботу в здании иранского меджлиса прошла вторая часть инаугурации — приведение к присяге президента Ирана. В течение двух недель после официального вступления в должность президент должен представить для утверждения в парламенте новый состав правительства. В свою очередь, парламент должен в течение десяти дней после представления рассмотреть кандидатуры министров.

*Террористическая организация, запрещенная в России