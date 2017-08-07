Роспотребнадзор направил запрос в Турцию о вспышке вируса Коксаки

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор на минувшей неделе направил запрос в органы здравоохранения Турции по поводу возможной вспышки энтеровирусной инфекции в стране, в том числе о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах, сообщается на сайте российского ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар заявил РИА Новости, что информация СМИ о распространении в Турции вируса Коксаки среди туристов не соответствует действительности.

"В рамках меморандума… Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Турецкой Республики официальной информации об осложнении эпидемиологической ситуации в стране не поступало. Вместе с тем Роспотребнадзором на прошлой неделе направлен официальный запрос в органы здравоохранения Турецкой Республики о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора.