Телеканал RTL ответил на призыв посла Украины убрать солиста Scooter из шоу

БЕРЛИН, 7 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Телеканал RTL, на котором выходит шоу с участием фронтмена группы Scooter, ответил на призыв посла Украины в Германии принять меры к музыканту из-за его выступления в Крыму.

В воскресенье посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу "Германия ищет суперзвезду" исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму.

"Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это", — говорится в письменном ответе медиа-группы RTL в ответ на запрос РИА Новости.

Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз". Украинская прокуратура открыла уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.

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