В Финляндии женщина по ошибке получила письмо с данными о визите Путина

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жительница финского города Оулу по ошибке получила на свою электронную почту информацию о визите президента России Владимира Путина, предназначенную для внутреннего пользования полиции, передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на местные СМИ.

В частности, женщина получила сообщение из переписки полицейских, в котором обсуждалось точное время прибытия вертолета Путина в аэропорт Савонлинна. Как пишет газета Iltaleht, речь идет о секретной информации. Кроме того, в переписке обсуждалось передвижение президента Саули Ниинистё.

Представитель пресс-службы полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен подтвердил Yle сообщения СМИ.

"Письмо поступило на электронную почту гражданского лица. Это произошло через девять часов после того, как вертолет российского президента приземлился. То есть его безопасности ничего не угрожало. В этот момент оба президента уже смотрели оперу в Олавинлинна", — сказал он.

По словам Тюнккюнена, глава полиции Восточной Финляндии Тайсто Хуокко попросил составить рапорт об инциденте.

Путин 27 июля посетил Финляндию по личному приглашению президента Ниинистё. Визит был приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и проходил в городе Савонлинна.