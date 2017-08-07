В ЛНР заявляют о вооружении украинских силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики продолжают размещать запрещенное минскими соглашениями вооружение у линии соприкосновения в Донбассе.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Военное руководство Украины продолжает нарушать минские соглашения в части размещения запрещенного вооружения и военной техники вблизи линии соприкосновения", — заявил Марочко на брифинге.

По его словам, Народная милиция ЛНР обнаружила в районе подконтрольной украинским силовикам Новоалександровки позиции двух минометных батарей калибра 120 и 82-милимметров, а в Крымском — оборудованные позиции, на которых размещены минометы и БМП-1.