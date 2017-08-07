В Главной прокуратуре Грузии рассказали, сколько лет грозит Саакашвили

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили грозит до 11 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили в интервью "Обозревателю".

"В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет в отношении Михаила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом", — заявила Сонгулашвили.

По ее словам, Саакашвили предъявляются обвинения по делу об убийстве Сандро Гиргвилиани, по делу о растрате государственных средств, по делу о жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также по делу о захвате и отъеме телекомпании "Имеди".

Как отметила Сонгулашвили, с 2012 года согласно грузинскому законодательству самая тяжкая статья обвинения поглощает остальные, и сроки не суммируются. В связи с этим в случае вынесения обвинительного приговора Саакашвили грозит только один срок.

Грузия обратилась к Польше с запросом о местонахождении Саакашвили после того, как появилась информация о его прибытии в Варшаву. Сам политик сообщил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о лишении его украинского гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.

Миграционная служба Украины в конце июля сообщила, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. В администрации президента рассказали, что причиной для этого стали недостоверные данные, предоставленные политиком при подаче документов. Ранее политик также лишился гражданства Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после того, как в стране вступил в должность новый президент. Главная прокуратура страны заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.