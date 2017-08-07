МИД КНДР заявил, что Северная Корея не угрожает ни одной стране, кроме США

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Северная Корея не намерена угрожать кому-либо, кроме США, только если другая страна не присоединится к американским военным действиям против Пхеньяна, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы МИД КНДР Ли Ён Хо в Маниле, где проходят министерские встречи стран Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
Глава МИД заявил, что КНДР необходимо иметь возможность ударить по США межконтинентальными ракетами, чтобы предотвратить вторжение, сообщило агентство. Он добавил, что КНДР никогда не станет вести переговоры относительно своей ядерной программы и пусков баллистических ракет, которые обоснованы оборонной необходимостью в связи с ядерной угрозой со стороны США.
Агентство не уточняет, было ли заявление главы МИД КНДР зачитано участникам форума.
КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.