МИД КНДР заявил, что Северная Корея не угрожает ни одной стране, кроме США

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Северная Корея не намерена угрожать кому-либо, кроме США, только если другая страна не присоединится к американским военным действиям против Пхеньяна, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы МИД КНДР Ли Ён Хо в Маниле, где проходят министерские встречи стран Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

По словам представителя Пхеньяна, июльскими пусками баллистических ракет КНДР показала всему миру, что вся материковая часть США находится в пределах дальности пуска северокорейских ракет.

Глава МИД заявил, что КНДР необходимо иметь возможность ударить по США межконтинентальными ракетами, чтобы предотвратить вторжение, сообщило агентство. Он добавил, что КНДР никогда не станет вести переговоры относительно своей ядерной программы и пусков баллистических ракет, которые обоснованы оборонной необходимостью в связи с ядерной угрозой со стороны США.

Агентство не уточняет, было ли заявление главы МИД КНДР зачитано участникам форума.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.