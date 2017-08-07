В МИД раскритиковали идею поставок американского оружия Украине

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Поставки США летального оружия Украине могут привести к дестабилизации обстановки на юго-востоке этой страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью радио Sputnik.

Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.

"В практическом плане это означало бы существенную дестабилизацию обстановки на юго-востоке Украины", — сказал Рябков.

Он пояснил, что имеет в виду летальное оружие, так как военное оборудование и те средства, которые не могут нанести смертельный ущерб противоположной стороне, уже давно "в огромных объемах поставляются на Украину не только из США, но из многих стран НАТО и не только НАТО".

"И очень многие военные инструкторы из разных натовских стран, в том числе США, Канады и многих других тренируют украинских военных и приемам соответствующим обучают, и как пользоваться этим оборудованием учат", — отметил замглавы МИД РФ.

"Но речь сейчас идет об этом качественно новом шаге. Будет ли он сделан и если будет, то когда? Мы видим некий дрейф Вашингтона в этом направлении, и это было бы крайне опасным развитием", — подчеркнул он.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.