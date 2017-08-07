Глава "Нафтогаза" считает, что заявления главы Минэнерго вредят Украине

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что заявления украинского министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика наносят стране миллионные убытки.

Ранее Насалик заявил, что оператор украинской газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.

"В прошлом году громкие заявления министра о недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС, что стоило Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа. Теперь заявления о неспособности украинской газотранспортной системы (ГТС) "прокачивать газ". Есть такие друзья, с которыми и враги не нужны", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Ранее "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" 4 июля увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу до 272 миллионов кубометров в сутки, что является многолетним максимумом для заявок в межотопительный сезон.