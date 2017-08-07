Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили

ВАРШАВА, 7 авг — РИА Новости. Грузии обратились к Польше с запросом о местонахождении экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапиньский.
"В понедельник в прокуратуру поступил запрос министерства юстиции Грузии, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши", — цитирует Лапиньского агентство PAP.
Ранее депутат Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили приехал в Польшу, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о лишении его украинского гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.
В конце июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за предоставления неверных данных при его получении.