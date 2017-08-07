Кто заплатит за жену Макрона: французы не хотят содержать первую леди

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Во Франции разразился семейно-политический скандал. Петиция против придания "платного статуса" первой леди Франции, супруге президента Эммануэля Макрона — Брижит Макрон, размещенная на портале Change.org, набрала больше 200 тысяч подписей, и число это продолжает расти.

Петицию разместил художник Тьерри Поль Валетт, позиционирующий себя как "неравнодушный гражданин Франции" и подписавшийся как "основатель движения "Национальное равенство". Он напоминает Эммануэлю Макрону о его предвыборном обещании: в случае победы супруга будет играть "общественную роль", но это никогда "не будет оплачиваться из средств налогоплательщиков".

По мнению Валетта, "не существует ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получать деньги из государственных средств", тем более что у Брижит Макрон и так есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника Службы безопасности.

Дырка в законе

Должность первой леди во Франции не имеет какого-либо официального юридического статуса. Считается, что она традиционно выполняет представительскую функцию и играет протокольную роль в Елисейском дворце и во время официальных визитов главы государства.

В ходе своей предвыборной кампании Макрон неоднократно критиковал предшественников за то, что они до сих пор не узаконили статус супруги президента. И это позволяло им тратить на содержание своей второй половины немалые средства из казны. Так, на жену президента-республиканца Николя Саркози — Карлу Бруни-Саркози — из карманов французских налогоплательщиков уходило 60 тысяч евро в месяц, на супругу социалиста Франсуа Олланда — Валери Триервейлер — почти 20 тысяч. Правда, с 2014 года, когда Олланд и Триервейлер развелись, Франция вообще обходилась без первой леди.

Все эти цифры, не раз озвученные Макроном, были названы парламентом и стали предметом скандала. Еще более громкий скандал разразился на старте президентской гонки, когда явного ее фаворита Франсуа Фийона французские журналисты уличили в том, что он незаконно тратил казенные деньги на жену и детей.

Вскоре после победы Фийона на праймериз в коалиции правоцентристских партий в сатирическом издании Le Canard Enchaîné появилась публикация о том, что в бытность его депутатом Национального собрания его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник своего мужа, никакой работы при этом не выполняя. Аналогичные обвинения касались и двух их сыновей. Общая сумма незаконно выплаченных семье вознаграждений приблизилась к миллиону евро. Скандал этот назвали "Пенелопагейт", Фийон стал фигурантом уголовного расследования и потерпел сокрушительное поражение на выборах.

Таким образом, скандалы, так или иначе связанные с бюджетным содержанием супруг политиков, стали сегодня во Франции притчей во языцех. Не исключено, что именно этим отчасти и объясняется популярность петиции, адресованной Макрону.

Вопрос о статусе супруги президента на минувшей неделе был поднят в Национальном собрании — при обсуждении законопроекта об этике политической и общественной жизни. Депутаты от левого движения "Неподчинившаяся Франция", возглавляемого также экс-кандидатом в президенты Жаном-Люком Меланшоном, попытались было провести поправку, запрещающую президенту, членам правительства и парламентариям финансировать статус своих супруг за счет казны. Однако безуспешно — поправка не прошла.

Новый удар по рейтингу?

Петиция появилась и мгновенно набрала популярность на фоне крутого снижения рейтинга Эммануэля Макрона. Согласно опросу, к началу августа уровень его популярности за три месяца нахождения во власти снизился на десять процентных пунктов — с 43% до 36%. Такая стремительная утрата симпатий населения наблюдалась только в 1995 году у президента Жака Ширака.

В это же самое время хакеры из организации WikiLeaks выложили в открытый доступ массив писем, похищенных ими из почтового архива предвыборного штаба Макрона. Обещанный похитителями "мощный компромат" в этой переписке не просматривается, но есть материалы, содержащие предположение о том, что Макрон, вероятно, страдает гипогликемией, то есть пониженным содержанием глюкозы в крови.

Что касается Брижит Макрон, то даже в супертолерантной Франции она во время предвыборной кампании становилась объектом язвительных замечаний и злой иронии. Прежде всего, из-за существенной разницы в возрасте со своим супругом — первая леди старше его на целых 24 года и в этом году отмечает свое 63-летие. Ее дочь когда-то была одноклассницей Эммануэля Макрона, а сама она — его учительницей. При этом Макрон не скрывает, что видит в своей жене опытную политическую наставницу, и при произнесении предвыборных речей не раз говорил "мы победим", имея в виду свою вторую половину.

Почтенный возраст не мешает Брижит Макрон оставаться весьма импозантной и остроумной дамой, имеющей собственный оригинальный стиль в облике и поведении. Это отмечали многие стилисты-профессионалы, в частности знаменитый дизайнер Chanel Карл Лагерфельд, который, как пишет Huffington Post, заявил, что у нее "самые красивые ноги в Париже".

Как бы там ни было, но если Эммануэль Макрон не сдержит свое предвыборное обещание и все-таки назначит содержание своей наставнице за государственный счет, то может поплатиться за это новым скандалом и очередным снижением рейтинга.