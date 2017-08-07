СМИ: разведка США считает, что высылка дипломатов больше вредит Вашингтону

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Взаимные высылки дипломатов США и России больше вредят Вашингтону, чем Москве, при этом число сотрудников российских разведслужб в США сейчас наибольшее за последние 15 лет, сообщает газета New Yorker со ссылкой на высокопоставленного офицера разведки и чиновника высокого ранга США.

МИД РФ 28 июля призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

Как сообщил газете высокопоставленный чиновник США, в декабре 2016 года два агента российской разведки якобы встречались с "потенциальным источником информации", чтобы узнать, какие меры рассматривает администрация Барака Обамы в ответ на якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США. По утверждению чиновника, на самом деле агенты встречались с сотрудником контрразведки США, который не сообщил им о реальных планах администрации.

После обсуждения возможного ответа на действия РФ, администрация Обамы 29 декабря 2016 года ввела новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Были ли среди 35 высланных из США дипломатов двое "агентов разведки РФ", собеседнику газеты не известно.

"Российских агентов в США сейчас — тайных и явных — больше, чем когда-либо за последние 15 лет. Их огромное количество, они активно пытаются внедриться во все сферы — правительство, промышленность, науку", — заявил газете сотрудник американской разведки.

"На самом деле нам есть, что терять — гораздо больше, чем им", — заявил офицер.

По словам высокопоставленного чиновника, США боялись пропорционального ответа от РФ на высылку российских дипломатов из Вашингтона — "например, высылки 35 офицеров ЦРУ, что могло бы создать еще одну, потенциально более значительную проблему".

"Мы были бы уничтожены там (в РФ) и потеряли бы те небольшие имевшиеся у нас возможности", — заявил газете чиновник. По его утверждению, посол США в РФ Джон Теффт тогда даже направил телеграмму в Вашингтон, в которой выразил свои опасения по этому поводу.

Экс-руководитель резидентуры ЦРУ в Москве Стив Холл заявил газете, что со времен Холодной войны работа американских агентов в России не упростилась. "Русские чрезвычайно усложняют деятельность американских агентов разведки в России", — заявил Холл.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.