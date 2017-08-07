США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

СМИ: разведка США считает, что высылка дипломатов больше вредит Вашингтону

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (97)
14:4807.08.2017
(обновлено: 14:49 07.08.2017)
210670
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСотрудник посольства США. Архивное фотоСотрудник посольства США. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Взаимные высылки дипломатов США и России больше вредят Вашингтону, чем Москве, при этом число сотрудников российских разведслужб в США сейчас наибольшее за последние 15 лет, сообщает газета New Yorker со ссылкой на высокопоставленного офицера разведки и чиновника высокого ранга США.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
Успеть до осени: США ответят на высылку дипломатов из России до 1 сентября

МИД РФ 28 июля призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

Как сообщил газете высокопоставленный чиновник США, в декабре 2016 года два агента российской разведки якобы встречались с "потенциальным источником информации", чтобы узнать, какие меры рассматривает администрация Барака Обамы в ответ на якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США. По утверждению чиновника, на самом деле агенты встречались с сотрудником контрразведки США, который не сообщил им о реальных планах администрации.

Как вы оцениваете ответные меры России на законопроект США по санкциям?
Результаты

  • 57.9%

    Реакция слишком мягкая

  • 1.5%

    Ответ слишком жесткий

  • 40.5%

    Россия отреагировала адекватно
Все опросы
Голосовать

После обсуждения возможного ответа на действия РФ, администрация Обамы 29 декабря 2016 года ввела новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Были ли среди 35 высланных из США дипломатов двое "агентов разведки РФ", собеседнику газеты не известно.

"Российских агентов в США сейчас — тайных и явных — больше, чем когда-либо за последние 15 лет. Их огромное количество, они активно пытаются внедриться во все сферы — правительство, промышленность, науку", — заявил газете сотрудник американской разведки.

"На самом деле нам есть, что терять — гораздо больше, чем им", — заявил офицер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Лавров пообещал Тиллерсону, что Россия "и впредь будет отвечать" США

По словам высокопоставленного чиновника, США боялись пропорционального ответа от РФ на высылку российских дипломатов из Вашингтона — "например, высылки 35 офицеров ЦРУ, что могло бы создать еще одну, потенциально более значительную проблему".

"Мы были бы уничтожены там (в РФ) и потеряли бы те небольшие имевшиеся у нас возможности", — заявил газете чиновник. По его утверждению, посол США в РФ Джон Теффт тогда даже направил телеграмму в Вашингтон, в которой выразил свои опасения по этому поводу.

Экс-руководитель резидентуры ЦРУ в Москве Стив Холл заявил газете, что со времен Холодной войны работа американских агентов в России не упростилась. "Русские чрезвычайно усложняют деятельность американских агентов разведки в России", — заявил Холл.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Cicicipi
"Русские чрезвычайно усложняют деятельность американских агентов разведки в России", — заявил Холл.

РИА Новости ria.ru/world/20170807/1499894529.html
А надо сделать так, чтобы работа американских агентов в России была просто невыносимой.
15:04
07.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Павел Малев
Сейчас в американских спецслужбах грызня начнётся - чьих агентов больше оставить в России ?
14:57
07.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена