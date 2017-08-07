На борту American Airlines 10 человек пострадали из-за турбулентности

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Десять человек пострадали в результате сильной турбулентности на борту самолета авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс из Афин в Филадельфию, сообщает издание Newsweek.

По данным издания, инцидент произошел в субботу, самолет благополучно приземлился в Филадельфии. Всего на борту воздушного судна находились 287 пассажиров и 12 членов экипажа. Всего пострадали три пассажира и семь членов экипажа, они были госпитализированы.

"Рейс 759 American Airlines (следовавший — ред.) из Афин, Греция, в национальный аэропорт Филадельфии ненадолго попал (в зону — ред.) серьезной турбулентности перед безопасной посадкой в Филадельфии. В тот момент горело табло "Пристегните ремни". Три пассажира и семь членов экипажа были доставлены в местную больницу для обследования", — говорится в заявлении авиакомпании.

Pesadilla a bordo: 10 heridos por las turbulencias en un vuelo de American Airlines — Vídeo y fotos: https://t.co/YUgy91r0LD pic.twitter.com/bLzk8msJC0 — VOZ LIBRE (@VozLibre_com) 7 августа 2017 г.

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