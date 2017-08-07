Пхеньян намерен ответить на новые санкции ООН "сильными мерами"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти КНДР намерены принять соответствующие "серьезные меры" в ответ на новые санкции ООН, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителей Северной Кореи на встрече в Маниле, где проходит форум АСЕАН.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Предшествовавшие резолюции СБ ООН запрещают КНДР проводить ядерные испытания и пуски баллистических ракет из опасений, что это нарушит международный режим нераспространения.