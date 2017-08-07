Экс-глава Минсельхоза Италии осудил антироссийские санкции Евросоюза

РИМ, 7 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Антироссийские санкции Евросоюза абсурдны, пагубны и демонстрируют явное ожесточение в отношении РФ, заявил в понедельник в беседе с РИА Новости президент североитальянской области Венето, бывший министр сельского хозяйства Италии Лука Дзайа.

"К таким мерам сегодня прибегают, так сказать, "по мере надобности". Я часто задаюсь вопросом: разве международное сообщество всегда вводило санкции против тех, кто этого действительно заслуживал? Нет. Здесь же речь идет о явном ожесточении в отношении России. И так считает большая общность людей, которые связаны с вашей страной многообразными обменами и отношениями, причем не только экономического характера", — подчеркнул он.

"Давайте спросим себя: какова цель этих санкций? Сказать России, что она должна уйти из Крыма. Но все мы знаем, что этого не произойдет. Когда дело доходит до санкций, заканчивается дипломатия. Это означает, что мы не в силах более решать проблемы дипломатическими средствами. Это, как в отношениях между людьми: когда в ход идут кулаки, уже не до хороших манер", — отметил один из наиболее популярных политиков современной Италии.

По его мнению, подлинной причиной введения санкций в отношении РФ могло быть желание Запада продемонстрировать наличие "мускулов".

"Мне кажется, речь идет о бессмысленной игре мускулами. Наверное, главной целью санкций все-таки было продемонстрировать наличие мускулов. Не исключаю также, что нужно было показать эти мускулы, которые не используют для решения проблем у себя дома", — заметил Дзайа.

Он подчеркнул, что ответные меры РФ на санкции ЕС, которым в минувшее воскресенье исполнилось три года, наносят значительный ущерб Италии и всей экономической системе Венето, особенно сельскохозяйственной и продовольственной отраслям области.

"Естественно, я думаю прежде всего о Венето, которой эта игра мускулам наносит серьезный ущерб. В Венето — 5 миллионов жителей, 600 тысяч различных компаний и предприятий, в том числе, 160 тысяч сельскохозяйственных. Эти санкции давят на нас весьма ощутимо. Эта история с санкциями обходится нам примерно в 1 миллиард евро", — отметил глава области.

При этом Дзайа указал, что отношения между народами, свободное передвижение людей в современном мире все-равно нельзя остановить при помощи санкций.

"Мир перешел в цифровой формат, идет активнейшее общение через интернет, при помощи новейших технологий из любой точки мира можно вести диалог в реальном времени, а мы занимаемся санкциями. Смех да и только. И потом, будем говорить прямо: есть те, кто соблюдают санкционный режим, и те, кто занимается "тройной распасовкой". Это секрет Полишинеля. В Италии санкции – это закон, но в других странах, несмотря на их наличие, многие работают так же, как прежде", — сказал экс-министр.

Дзайа также отметил стремление областных властей развивать отношения с регионами России, свидетельством чего стало подписание в июне соглашения о дружбе и сотрудничестве между Венето и Воронежской областью.

"Мы заключили это соглашение в полном соответствии с действующим законодательством Италии. Мы не понимаем, по каким причинам мы должны ограничивать наши отношения с российскими партнерами. Мы считаем, что это санкции не только против России, но и против Венето", — заявил он.

"Санкции необходимо снять. Надо вернуться к диалогу, к дипломатии и закончить, наконец, эту историю с санкциями, которые бесполезны и пагубны", — резюмировал видный итальянский политик.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.