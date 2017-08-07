Экс-глава Минсельхоза Италии осудил антироссийские санкции Евросоюза

РИМ, 7 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Антироссийские санкции Евросоюза абсурдны, пагубны и демонстрируют явное ожесточение в отношении РФ, заявил в понедельник в беседе с РИА Новости президент североитальянской области Венето, бывший министр сельского хозяйства Италии Лука Дзайа.
"К таким мерам сегодня прибегают, так сказать, "по мере надобности". Я часто задаюсь вопросом: разве международное сообщество всегда вводило санкции против тех, кто этого действительно заслуживал? Нет. Здесь же речь идет о явном ожесточении в отношении России. И так считает большая общность людей, которые связаны с вашей страной многообразными обменами и отношениями, причем не только экономического характера", — подчеркнул он.
По его мнению, подлинной причиной введения санкций в отношении РФ могло быть желание Запада продемонстрировать наличие "мускулов".
"Мне кажется, речь идет о бессмысленной игре мускулами. Наверное, главной целью санкций все-таки было продемонстрировать наличие мускулов. Не исключаю также, что нужно было показать эти мускулы, которые не используют для решения проблем у себя дома", — заметил Дзайа.
Он подчеркнул, что ответные меры РФ на санкции ЕС, которым в минувшее воскресенье исполнилось три года, наносят значительный ущерб Италии и всей экономической системе Венето, особенно сельскохозяйственной и продовольственной отраслям области.
При этом Дзайа указал, что отношения между народами, свободное передвижение людей в современном мире все-равно нельзя остановить при помощи санкций.
"Мир перешел в цифровой формат, идет активнейшее общение через интернет, при помощи новейших технологий из любой точки мира можно вести диалог в реальном времени, а мы занимаемся санкциями. Смех да и только. И потом, будем говорить прямо: есть те, кто соблюдают санкционный режим, и те, кто занимается "тройной распасовкой". Это секрет Полишинеля. В Италии санкции – это закон, но в других странах, несмотря на их наличие, многие работают так же, как прежде", — сказал экс-министр.
Дзайа также отметил стремление областных властей развивать отношения с регионами России, свидетельством чего стало подписание в июне соглашения о дружбе и сотрудничестве между Венето и Воронежской областью.
"Мы заключили это соглашение в полном соответствии с действующим законодательством Италии. Мы не понимаем, по каким причинам мы должны ограничивать наши отношения с российскими партнерами. Мы считаем, что это санкции не только против России, но и против Венето", — заявил он.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.