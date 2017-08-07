Додон пообещал разобраться с планами США построить в Молдавии военные базы

КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака не было согласовано с ним и является провокацией.

Ранее телеканал RT сообщил, что американские ВМС ищут подрядчиков для строительства военных объектов на тренировочной базе в Бульбоаке. По данным издания, ссылавшегося на требования тендера, будущему подрядчику необходимо провести "проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки". В их число войдут офис, отель, жилой дом, сервисная станция, школа, торговый центр и другие постройки. Сумма контракта достигает 250 тысяч долларов.

"Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться", — заявил Додон.

На вопрос о том, будет ли он блокировать намерения США по строительству, Додон ответил: "Обязательно, сначала нужно разобраться, о чем идет речь".

Военная база в Бульбоаке расположена всего в нескольких десятках километров от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. В августе на базе прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer. При этом президент Молдавии не раз выступал против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран — членов альянса.

По мнению вице-премьера России Дмитрия Рогозина, планы по строительству на базе в Бульбоаке свидетельствуют, что США начинают подготовку диверсантов и спецназа на случай нового конфликта с Приднестровьем.