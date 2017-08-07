Иракские ВВС разбомбили мосты и базы ИГ* в Талль-Афаре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Иракские ВВС разбомбили базы ИГ* и используемые боевиками мосты в городе Талль-Афар в рамках подготовки к операции по освобождению города, сообщается на сайте народного ополчения.

Талль-Афар находится к западу от освобожденного ранее Мосула и остается последним крупным оплотом террористов на границе с Сирией.

"Иракские ВВС на основе данных разведки народного ополчения поразили ряд баз ИГ в центре города Талль-Афар, а также провели бомбардировку мостов, которые боевики ИГ* используют для перемещения в городе", — говорится в сообщении.

По словам ополчения, боевики "отступили из южных окраин города" и разрушают ведущие в него асфальтированные дороги, чтобы затруднить продвижение армии, когда начнется операция.

В начале августа курдский телеканал Rudaw сообщил, что операция уже началась, однако власти страны с таким заявлением пока не выступили. Премьер-министр Хайдер аль-Абади обещал, что Талль-Афар будет освобожден "с той же решимостью", что и Мосул.

Телеканал "Аль-Арабия" передал со ссылкой на минобороны Ирака, что приготовления к началу операции в Талль-Афаре завершены.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.