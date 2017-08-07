В Китае 200 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений, трое погибли

Спасатели эвакуируют жителей из зоны наводнения в китайской провинции Фуцзянь. Архивное фото

Спасатели эвакуируют жителей из зоны наводнения в китайской провинции Фуцзянь. Архивное фото

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Продолжительные ливневые дожди и вызванные ими наводнения в северо-восточной китайской провинции Ляонин стали причиной гибели трех человек, около 188 тысяч местных жителей были эвакуированы, пишет в понедельник агентство Синьхуа.

Непогода затронула жизни порядка 570 тысяч человек в семи городах провинции.

Согласно данным властей, в результате разгула стихии повреждены были более тысячи домов, урон нанесен порядка 66,4 гектарам сельхозугодий.

В некоторых населенных пунктах нарушена подача электроэнергии, размыты дороги, повреждены линии связи.