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В мире

Новые санкции против КНДР: Пхеньян отверг резолюцию Совбеза ООН

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (698)
13:5407.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фотоМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Новые санкции против Северной Кореи, которая в июле провела два пуска баллистических ракет, похоже, вновь не возымели должного эффекта: Пхеньян полностью отверг принятый СБ ООН в минувшие выходные документ. Власти страны подчеркнули, что не будут обсуждать процесс ядерного разоружения, пока сохраняется угроза со стороны Вашингтона.

Мужчина с флагом Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пекин после принятия резолюции по КНДР призвал все стороны к сдержанности
Надежда на хоть какую-то нормализацию ситуации на Корейском полуострове не проблеснула и после личной встречи министров иностранных дел КНДР и Республики Кореи в Маниле, где проходит форум АСЕАН. "Южной стороне не хватает искренности", — приводит южнокорейское агентство Рёнхап слова главы северокорейского внешнеполитического ведомства.

Резолюция, ужесточающая уже существующие ограничительные меры в отношении Северной Кореи, была единогласно принята в субботу. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли страны, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Как заявляют в США, которые были инициатором принятия документа, новые санкции позволят сократить внешнеторговую прибыль КНДР на 1 миллиард долларов в год, то есть примерно на треть. В Вашингтоне, тем не менее, на этом останавливаться не собираются: в администрации Дональда Трампа пояснили, что вместе с союзниками продолжат повышать экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян, чтобы "покончить с его угрожающим и дестабилизирующим поведением". "Мы не должны обманывать себя тем, что мы решили проблему. Мы к этому еще даже не подошли вплотную", — заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР не будет обсуждать ядерную проблему, пока есть угроза со стороны США
Китай, через который проходит львиная доля доходов КНДР от внешней торговли, в свою очередь, призвал все стороны к сдержанности. "В настоящий момент ситуация на Корейском полуострове крайне сложная и чувствительная, китайская сторона призывает все заинтересованные стороны проявить сдержанность ради снижения напряженности", — заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Примечательно, что в текст резолюции не вошел запрет на торговлю с КНДР нефтью – очевидно, эту санкционную меру КНР не пропустила бы.

С призывом не допустить силового развития событий на полуострове выступила и Москва. Об этом на встрече с министром иностранных дел КНДР в Маниле заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, принятая резолюция исчерпала ресурсы санкционного давления на Пхеньян, и теперь странам ООН необходима политическая стратегия в подходе к этой проблеме. "Решить проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением на Пхеньян невозможно", — подчеркнул российский дипломат.

Ранее Пекин и Москва выступили с инициативой о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений.

Вопреки всему — позитивный сигнал

Хотя попытка сближения КНДР и Южной Кореи результатов не принесла, тем не менее, в экспертном сообществе прошедшие переговоры в Маниле восприняли оптимистично. По мнению заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцента кафедры востоковедения МГИМО Александра Воронцова, даже сам факт встречи дипломатов является позитивным событием.

"Таких встреч давно не было. Ожидать, что на первой же встрече будет достигнуто какое-то серьезное улучшение, было бы легкомысленно, учитывая груз накопившегося недоверия за последнее десятилетие. Но все-таки это Южная Корея разорвала все контакты и коммуникации, диалог и сотрудничество с Севером", — считает эксперт.

Трансляция новостей о втором запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
Лидеры Японии и Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР
Он подчеркнул, что администрации нынешнего южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина приходится с нуля восстанавливать межкорейское сотрудничество. "И, конечно, северяне внимательно присматриваются к новой южнокорейской власти. Они научены горьким опытом и привыкли судить по конкретным делам, а не словам", — отметил Воронцов, добавив, что для налаживания отношений между Сеулом и Пхеньяном нужно время.

Комментируя принятие самой резолюции Совбеза ООН, эксперт заметил, что Северная Корея во многом уже адаптировалась к регулярным ограничениям. "У них уже накопился уникальный опыт выживания в условиях, в которых другие, может быть, и не выжили бы. Но они не только выживают — они позитивно развиваются. Они проводят экономическую реформу у себя в последние годы. Сейчас она пошла быстрее и дает свои результаты — у них позитивный экономический рост. Есть не прорывное, но улучшение качества жизни. Строительный бум в Пхеньяне", — добавил политолог.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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