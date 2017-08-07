Конгрессмен: антироссийские веяния в США отвлекают от борьбы с терроризмом

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Антироссийские настроения среди американских законодателей и в СМИ отвлекают США от усилий по работе с Москвой, направленных на борьбу с общей угрозой исламистского терроризма, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец от Калифорнии Дана Рорабакер.

"Нам нужно работать с Россией, а все эти злобные слова, направленные на то, чтобы люди смотрели на Россию как на угрозу, лишают нас возможности защитить себя от настоящей угрозы, которой является радикальный исламистский терроризм… Россия стоит перед той же угрозой, так же, как и наши демократические друзья из Западной Европы", — сказал он.

По словам конгрессмена, американские СМИ "стали инструментом пропаганды в рамках политической инициативы, направленной на создание враждебности между США и Россией".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.