Конгрессмен: антироссийские веяния в США отвлекают от борьбы с терроризмом

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Антироссийские настроения среди американских законодателей и в СМИ отвлекают США от усилий по работе с Москвой, направленных на борьбу с общей угрозой исламистского терроризма, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец от Калифорнии Дана Рорабакер.
По словам конгрессмена, американские СМИ "стали инструментом пропаганды в рамках политической инициативы, направленной на создание враждебности между США и Россией".
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.