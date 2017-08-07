Мать убитого в Киеве журналиста Бузины подала жалобу в ЕСПЧ

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Мать украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в столице Украины в апреле 2015 года, подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил в понедельник ее адвокат Ренат Кузьмин.

Ранее стало известно, что прокуратура Киева завершила досудебное расследование уголовного дела об убийстве Бузины. По информации ведомства, следствие вручило подозреваемым в убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку и их адвокатам уведомления о завершении досудебного расследования, им предоставлен доступ для ознакомления с материалами. После того, как стороны закончат знакомиться с материалами досудебного расследования, обвинительный акт передадут на рассмотрение в суд.

"Издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной, мамой убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины, вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина", — написал Кузьмин на своей странице в Fаcebook.

При этом он считает, что власть будет препятствовать рассмотрению данного иска в ЕСПЧ.

"Но все это не имеет для нас никакого значения. Мы подключим к участию в деле ведущих европейских экспертов по правам человека и лучших европейских юристов, которых украинская власть не сможет ни арестовать, ни запугать, ни дискредитировать. И мы будем информировать международную общественность обо всем, что будет происходить с этим делом", — добавил адвокат.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00