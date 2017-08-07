Мать убитого в Киеве журналиста Бузины подала жалобу в ЕСПЧ

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Мать украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в столице Украины в апреле 2015 года, подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил в понедельник ее адвокат Ренат Кузьмин.
"Издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной, мамой убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины, вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина", — написал Кузьмин на своей странице в Fаcebook.
При этом он считает, что власть будет препятствовать рассмотрению данного иска в ЕСПЧ.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00