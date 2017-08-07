Союз журналистов Украины заявил о более 40 случаях избиения коллег

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Национальный профсоюз журналистов Украины в первом полугодии зафиксировал более 40 случаев избиения журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей, заявил глава профсоюза Сергей Томиленко.

"У нас и в мирных местах журналисты во время выполнения профессиональных обязанностей не застрахованы от того, что к ним не будет применена какая-то физическая агрессия. По нашим данным, только в первом полугодии этого года есть более 40 фактов избиения журналистов, фактов применения силы к журналистам", — сказал Томиленко в интервью организации "Академия украинской прессы", обнародованному в понедельник.

По его словам, в основном, нападающие остаются безнаказанными, что провоцирует физическую агрессию по отношению к журналистам.

Вместе с тем украинский профсоюз журналистов сообщил на своем сайте в понедельник, что в июле зафиксировал семь случаев применения силы к работникам СМИ.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов, в том числе Олесь Бузина. Кроме того, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.