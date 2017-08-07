Бельгия может запретить голосование о смертной казни в Турции, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия, вероятно, запретит проведение на территории королевства голосование о восстановлении в Турции смертной казни, если турецкие власти решать организовать референдум по этому вопросу, сообщила телерадиокомпания RTBF.

В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.

"Бельгия не обязана разрешать организацию референдума против своей воли", — цитирует RTBF премьер-министра Шарля Мишеля.

По его словам, в международном праве "не существует правил, которые формально обязывают Бельгию разрешить диаспорическому сообществу участие на своей территории в референдуме, проводимом в стране происхождения".

Власти Бельгии в 2014 году отказали посольству Сирии в разрешении провести голосование по выборам президента страны.

Ранее о намерении запретить на своей территории голосование на возможном референдуме о восстановлении смертной казни в Турции объявили официальные лица в Германии и Австрии.