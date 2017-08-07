На Сицилии пожарные сами устраивали возгорания, которые потом тушили

РИМ, 7 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Группа добровольцев пожарной службы, устраивавшая пожары ради бонусных выплат, разоблачена на Сицилии, сообщает в понедельник итальянская полиция.

Расследование в отношении 15 пожарных-волонтеров началось после того, как их начальство заметило "аномалию" в статистике их выездов на тушение возгораний. Предполагается, что бригада тушила пожары, которые устраивала сама. Их целью было получение бонусов за сверхурочную работу, которые составляли 10 евро в час.

Руководитель группы мошенников лично во время рабочей смены выезжал на природу на своем фургоне, поджигал лес, после чего возвращался на место возгорания уже на пожарной машине. Теперь всех предприимчивых борцов с огнем ждет суд, их лидер помещен под домашний арест.

Итальянские климатологи отмечают, что нынешнее лето является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю наблюдений за погодой на Апеннинах. В середине июля африканский антициклон "Харон" принес в Италию аномально высокие температуры, которые вызвали на юге страны мощные лесные пожары, охватившие десятки тысяч гектаров и в том числе на Сицилии, и сильнейшую засуху, которая, по данным крупнейшей ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, уже нанесла стране ущерб в размере более 2 миллиардов евро.