Глава МВД Бахрейна обвинил Катар в шпионаже за его силовиками

ДУБАЙ, 7 авг — РИА Новости. Глава МВД Бахрейна генерал Рашид бен Абдалла Аль Халифа обвинил Катар в "шпионаже за силами безопасности и военными структурами Бахрейна".

"Катар продолжает вмешиваться во внутренние дела королевства Бахрейн и шпионит за его силами безопасности и военными структурами, что угрожает национальной безопасности Бахрейна", — сказал Аль Халифа в интервью общеарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

По его словам, Катар угрожает безопасности государств Персидского залива, "продолжая политику принятия единоличных решений, принимая и укрывая экстремистов и террористов".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение 13 требований соседей. Катар эти обвинения отверг, но заявил о своей готовности к диалогу.