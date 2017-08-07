В Варшаве задержали трех граждан Германии за осквернение польского флага

ВАРШАВА, 7 авг — РИА Новости. Трое молодых граждан Германии задержаны в Варшаве за осквернение польского национального флага, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак.
По данным полиции, событие произошло в районе перекрестка улиц Хмельной и Желязной возле здания управления городских дорог, а совершили эти действия трое граждан Германии в возрасте от 21 до 25 лет.
В соответствии со статьей 137 Уголовного кодекса Польши, за осквернение национального флага грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком на один год.
Польша недавно отметила 73-ю годовщину варшавского восстания и на зданиях вывешено большое количество флагов.