Внука вице-премьера Азербайджана арестовали из-за ДТП в Баку

БАКУ, 7 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Внук вице-премьера Азербайджана, председателя государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова – Наиль Аллахвердиев арестован в связи с ДТП в Баку, повлекшим смерть двух человек, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД республики.

По данным двух ведомств, вечером 3 августа в Наримановском районе Баку управляемый Аллахвердивым Mercedes Gelandewagen попал в ДТП, в результате погибли два человека, еще два получили травмы. ДТП вызвало резкую реакцию в соцсетях, поскольку Аллахвердиев оказался внуком вице-премьера Азербайджана Гасанова. Вице-премьер отказался комментировать этот инцидент, заявив, что "в правовом государстве ответственность носит индивидуальный характер".

Как говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В связи с этим проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

"В ходе просмотра записей с камер наблюдения с места аварии было установлено, что за рулем автомобиля марки Mercedes Gelandewagen находился житель города Баку Аллахвердиев Наиль Эльман оглу (1994 года рождения). Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения сроком на четыре месяца. Кроме того, было установлено, что в это время там же находился водитель автомобиля марки Mazda, житель города Баку Имаилов Мирмухаммед Аловсат оглы (1995 года рождения), автомобиль которого двигался на большой скорости. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на один месяц", — говорится в заявлении.

В ведомствах также отметили, что независимо от занимаемой должности, заслуг и авторитета в отношении каждого чиновника и члена его семьи, которые "пренебрежительно относятся к известным требованиям главы государства, своими действиями демонстрируют открытое неуважение к обществу, грубо нарушают правила дорожного движения и законы, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законодательством".