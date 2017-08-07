Брата бельгийского короля могут лишить дотации за фото с военными из КНР

БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Принц Лоран — брат короля бельгийцев Филиппа — может лишиться государственной дотации за фотографирование с китайскими военными, сообщила в понедельник газета Soir.

В конце июля принц Лоран по персональному приглашению присутствовал на торжествах, организованных в Брюсселе китайской стороной по случаю 90-летия создания армии КНР.

На фотографии, которую брат короля выложил на своей странице в сети Twitter, он запечатлен в военной форме и в окружении китайских военных.

19/7/2017

Commemoration of 90th anniversary of the founding of the chinese people's liberation army. pic.twitter.com/xHWZnw2Wcr — Laurent of Belgium (@Laurent_of_B) 29 июля 2017 г.

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Принц принял приглашение китайской стороны, несмотря на то, что ранее премьер-министр Бельгии Шарль Мишель запретил ему встречаться с иностранными официальными лицами. Глава правительства пригрозил, что в противном случае принц Лоран может лишиться положенной ему ежегодной госдотации в 308 тысяч евро.

Сам Шарль Мишель пока не отреагировал на поступок принца. Не прокомментировали это событие и в королевском дворце.

"Несносный ребенок"

Король-отец Альберт Второй в период нахождения на троне однажды не внес своего младшего сына в список лиц, приглашенных на официальные торжества по случаю национального праздника Бельгии – Дня короля. "Опале" 53-летний член королевской семьи, которого пресса именует "несносным ребенком", был подвергнут за целый ряд "выходок": самовольную поездку в Демократическую Республику Конго (ДРК) — бывшую бельгийскую колонию, некорректное обращение с наемными работниками и курьезное падение на свадьбе князя Монако.

В юности принц Лоран доставил немало хлопот родителям: несколько раз менял учебные заведения, совершив в 13 лет побег из школы-интерната при аббатстве Лоппем, а также устраивал шумные вечеринки.

В зрелом возрасте принца Лорана несколько раз лишали водительских прав за превышение скорости (в свое время он даже предложил ввести отдельные правила дорожного движения для владельцев скоростных автомобилей), уличали в неэкономном расходовании выделяемых на его содержание средств госбюджета.

При этом выпускник поневоле королевской военно-морской школы и морской офицер, принц Лоран всегда испытывал страсть к ветеринарии. Он основал Фонд защиты животных, открыл несколько ветеринарных лечебниц для домашних животных, принадлежащих малообеспеченным слоям населения, и даже написал книгу о собаках.