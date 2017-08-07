Лавров надеется, что Токио продолжит курс на выполнение договоренностей

Сергей Лавров во время пресс-похода по итогам встреч на полях АСЕАН в Маниле. 6 августа 2017

Сергей Лавров во время пресс-похода по итогам встреч на полях АСЕАН в Маниле. 6 августа 2017

МАНИЛА, 7 авг — РИА Новости. Москва рассчитывает, что с назначением нового главы МИД Японии Токио продолжит курс на выполнение ранее достигнутых договорённостей с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас был очень плодотворный диалог, работа с господином (Фумио — ред.) Кисидой, вашим предшественником. Мы желаем ему успехов в его новой деятельности. Надеюсь, мы с вами обеспечим преемственность наших отношений в соответствии с договорённостями президента России и премьер-министра Японии", — сказал он в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно.

Встреча глав МИД РФ и Японии проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН.