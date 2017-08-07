Украинские силовики более 70 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 70 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 74 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 28 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Информация о разрушениях уточняется.

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