КНДР не будет обсуждать ядерную проблему, пока есть угроза со стороны США

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР не будет обсуждать денуклеаризацию на Корейском полуострове до тех пор, пока сохраняется ядерная угроза и враждебность со стороны США, говорится в заявлении правительства страны, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"До тех пор, пока сохраняются ядерная угроза и происки против республики, кто бы что ни говорил, мы не будем обсуждать оборонительные силы ядерного сдерживания и не свернем с уже выбранного пути укрепления ядерной мощи государства", — подчеркивает правительство КНДР.

Ранее СБ ООН ужесточил санкции против КНДР. Произошло это после того, как КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.