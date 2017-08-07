Лавров призвал не допускать силовых сценариев на Корейском полуострове

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел в рамках АСЕАН в Маниле. 7 августа 2017

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник на встрече со своим коллегой из КНДР Ли Ëн Хо призвал не допускать силового развития событий на Корейском полуострове, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове в контексте обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии. Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове и безотлагательно приступить к поиску политико-дипломатического урегулирования путем комплексного решения проблем полуострова, включая его денуклеаризацию", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Встреча двух министров прошла в столице Филиппин Маниле, куда они прибыли для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

В этот же день прошли встречи Лаврова с министрами иностранных дел Филиппин, Сингапура, Новой Зеландии, со вторым министром иностранных дел и торговли Государства Бруней-Даруссалам, а также с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини.