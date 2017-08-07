В ДТП в Таиланде пострадали более 20 человек, в том числе туристы

БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Двадцать три человека, в том числе туристы из Китая и Японии, получили ранения в результате ДТП с участием пяти транспортных средств на склоне холма в районе Патонг Бич на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Четыре туриста из КНР из числа пострадавших получили тяжелые ранения, сообщает издание.

ДТП произошло вечером в воскресенье. По словам полицейских, туристический автобус, перевозивший 21 туриста из КНР и трех гидов, потерял управление на крутом склоне холма и врезался в два микроавтобуса, один из которых выбил с трассы местное такси-пикап с японскими туристами, а другой сбил проезжавший мотоцикл. Автобус, виновник ДТП, после удара о микроавтобусы врезался в металлическое ограждение дороги на краю десятиметрового обрыва, говорится в сообщении.

Полицейские заявили изданию, что причиной аварии могло быть недостаточное знание трассы водителем, который совершал маневр на склоне холма со скоростью 56 километров в час.

По статистике, наибольшее количество серьезных ДТП с туристическими автобусами на острове Пхукет происходит именно на склоне холма Патонг Хилл, перед въездом на Патонг Бич.