"Бестолковая политика": на Украине опасаются проблем с транзитом газа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Минэнерго Игорь Насалик предупредил о возможных проблемах при транзите российского газа по территории страны. по словам чиновника, "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке топлива из-за недостатка инвестиций.

Слова Насалика стали ответом на заявления руководства "Укртрансгаза" о том, что "Нафтогаз" не заинтересован в инвестициях в газотранспортную систему из-за "рисков", связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины.

"Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", — сказал Насалик в интервью "Первому национальному" телеканалу.

Возможную неготовность газотранспортной системы к транзиту топлива министр назвал "катастрофой".

При этом Насалик подчеркнул, что сейчас подготовка энергетического сектора к зиме идет по плану.

"У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода", — заявил глава Минэнерго.

Транзит сокращается

Проблемы Киева усугубляются и тем, что "Газпром" уже начал сокращать транзит топлива через Украину. На прошлой неделе стало известно, что российская компания перевела часть поставок на трубопровод OPAL.

Первого августа состоялись первые за долгое время торги на свободные мощности OPAL. "Газпром" получил доступ к 40 процентам от них. В итоге второго августа загрузка трубопровода увеличилась с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров в сутки.

Во вторник средняя загрузка трубопровода составила 2,337 миллиона кубометров в час, в среду, с наступлением новых газовых суток, она достигла 2,976 миллиона.

На фоне высокой загруженности OPAL заявка на транзит газа через Украину через станцию "Вельке-Капушаны" снизилась, по данным словацкого оператора Eustream, с 161 миллионов во вторник до 147,6 миллиона в среду. Вечером в среду заявка была скорректирована до 155,1 миллиона.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко заявил "Ведомостям", что "Газпром", постоянно заявляющий о желании отказаться от поставок голубого топлива через Украину, будет по максимуму использовать мощности OPAL.

Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20 процентов годового транзита, Маринченко оценил в 400 миллионов долларов.

OPAL — это сухопутное продолжение газопровода "Северный поток", доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны.

Сейчас Opal является крупнейшим в Германии инфраструктурным энергетическим проектом. Газопровод проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау и соединяет "Северный поток" с газотранспортными сетями Европы.

Выгода для "Газпрома"

Заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что прокачка газа по газопроводу Opal гораздо выгоднее для "Газпрома", чем поставки через Украину.

"Просто дешевле тариф (на прокачку газа по Opal. — Прим. ред.). Там несколько долларов разница, если брать доставку в Баумгартен, а если говорить о доставке, допустим, на рынок Чехии или на юг Германии, то экономия существенно выше. Кроме того, не стоит забывать, что Opal является также совместной инвестицией "Газпрома" и Wintershall, то есть, это вдвойне более выгодное направление транспортировки", — пояснил эксперт РИА Новости.

"Естественно, что более эффективный с точки зрения затрат маршрут используется в большем объеме при наличии такой возможности", — подчеркнул Гривач.

"Не катастрофа, но ощутимо"

Украинские эксперты также согласны с тем, что "Газпром" будет сокращать транзит газа по территории страны.

"С большой долей вероятности эти объемы будут переброшены с украинского маршрута на маршрут Opal. На данный момент пока это не чувствуется", — заявил на прошлой неделе бывший вице-президент — главный инженер компании "Укртрансгаз" Игорь Бурак.

По его словам, сейчас по территории Украины в Евросоюз транспортируется примерно 250-260 миллионов кубометров газа в сутки, и если объемы прокачки по украинской ГТС сократятся за счет увеличения загрузки Opal, то это будет ощутимо для Украины.

"Катастрофы, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не будет, но это будет ощутимо", — добавил Бурак.