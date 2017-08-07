Пытавшийся проникнуть на Эйфелеву башню с ножом с детства посещал психиатра

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мужчина Мамае Д., пытавшийся проникнуть с ножом на Эйфелеву башню, с ранних лет находился под наблюдением психиатра, сообщает газета Parisien.

Как пишет газета со ссылкой на члена семьи мужчины, "с раннего детства и прибытия во Францию он находился под наблюдением детского психиатра". "В последнее время Мамае получил разрешение выходить из больницы, чтобы посещать нас на выходных", — добавил член семьи мужчины, отметив, что во время его приезда в субботу не заметил ничего необычного в его поведении.

В окружении подозреваемого настаивают, что он "никогда не вел себя жестоко".

Как сообщил источник, осведомленный о ходе расследования, в 2015 году мужчина уже угрожал сотрудникам железнодорожной компании SNCF, за что был приговорен к условному тюремному заключению. Кроме того, в картотеке его внесли в список "радикализованных".

Ранее сообщалось, что полиция Парижа задержала вооруженного мужчину при попытке проникнуть на Эйфелеву башню. Инцидент произошел около 23.30 в субботу (00.30 мск), никто не пострадал. Мужчина, вооруженный холодным оружием, кричал "Аллах Акбар" и пытался прорваться через один из пунктов безопасности, его быстро задержали. Мотивы мужчины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Контртеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование по данному вопросу.

Ранее, по словам источника, близкого к ходу расследования, задержанный заявил, что хотел совершить покушение на военного. Он также заявил о своей связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая "побудила его перейти к действию".