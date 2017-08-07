Лидеры киргизской оппозиции объединятся

БИШКЕК, 7 авг – РИА Новости. Четыре лидера оппозиционных партий, участвующих в президентской гонке Киргизии, заявили о намерении идти на выборы единой силой, об этом говорится в соглашении, распространённом в понедельник секретариатом парламентской партии "Онугуу-Прогресс".

В Киргизии 31 июля завершилось выдвижение кандидатов на пост президента страны. Заявления в ЦИК об участии в выборах, назначенных на 15 октября, подали 59 кандидатов. Для регистрации в качестве кандидатов претендентам на высший государственный пост необходимо собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере около 15 тысяч долларов, а также пройти обязательное тестирование на знание государственного языка.

"Мы, руководители политических партий, чувствуя свою ответственность и принимая во внимание сложившуюся политическую ситуацию в стране в контексте предстоящих президентских выборов, считаем необходимым объединить свои усилия для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов", — говорится в заявлении, подписанном лидером партии "Бутун Кыргызстан" Адаханом Мадумаровым, главой "Онугуу-Прогресс"Бакытом Торобаевым, а также сопредседателями партий "Ата-Журт Мекенчил" Ахматбеком Келдибековым и Камчыбеком Ташиевым.

Лидеры политических партий также отметили, что имеют единые ценности и цели: "Для нас архиважным вопросом является целостность и суверенитет нашей страны. Для реализации этих задач мы решили объединиться и создать новую политическую партию, которая соберет всех неравнодушных граждан, общественные и политические силы нашего государства". И пригласили к сотрудничеству "все заинтересованные силы".

Ранее все четыре политика, являющиеся представителями южных кланов политической элиты страны, подали документы о регистрации в качестве кандидатов в президенты Киргизии. По мнению экспертов, данный шаг известных политиков может свидетельствовать о намерениях оппозиции "оттянуть" голоса южного электората у претендента от партии власти премьер-министра страны Сооронбая Жээнбекова, который также является выходцем из южного региона республики.