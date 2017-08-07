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В мире

Успеть до осени: США ответят на высылку дипломатов из России до 1 сентября

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (94)
08:3407.08.2017
(обновлено: 08:39 07.08.2017)
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© AP Photo / Steve HelberГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. США намерены ответить России на высылку дипломатов из Москвы. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, Вашингтон примет решение к 1 сентября.

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Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, Тиллерсон уже уведомил о планах Соединенных Штатов главу МИД Сергея Лаврова. По словам американского дипломата, на встрече в Маниле он задал министру несколько уточняющих вопросов по поводу позиции Москвы.

Рекс Тиллерсон не стал уточнять, как именно США намерены отреагировать на высылку дипломатов.

Что решила Москва

Решение о высылке американских дипломатов стало ответом на законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который уже подписал президент Дональд Трамп.

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

Трамп мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ президента.

Сразу после утверждения закона в конгрессе российский МИД обвинил Вашингтон в "крайней агрессивности" в международных делах.

"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров пообещал Тиллерсону, что Россия "и впредь будет отвечать" США
МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.
По словам президента Владимира Путина, Вашингтону предстоит сократить свой персонал своих дипмиссий на 755 человек.

"С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — заявил российский президент.

Реакция Вашингтона

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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В Госдепе решение Москвы назвали "неоправданной мерой", которая "вызывает сожаление".

"Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", — сообщил в конце июля РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства США.

Перед этим официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила в интервью Washington Post, что Соединенные Штаты "глубоко разочарованы и протестуют" в связи с решением Москвы. По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон и посол Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Встреча в Маниле

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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Вопрос санкций стал одной из главных тем встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которая состоялась в Маниле накануне. Во время переговоров глава МИД объяснил американскому коллеге суть ответных мер Москвы.

"Его интересовали прежде всего — с этого он начал — подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. Мы эти разъяснения дали — собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия", — сказал Лавров журналистам.

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© AP Photo / Mel Evans
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Позднее МИД уточнил, что министр "указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества".

"Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", — говорится в сообщении ведомства.

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Американист: США делают "злобный выпад", но ждут от России шаг навстречу
При этом до начала переговоров дипломаты не стали отвечать на вопросы журналистов о санкциях. Встретившись в воскресенье в Маниле, главы внешнеполитических ведомств обменялись приветственными фразами и сказали несколько слов о графике работы на ближайшие дни.

После этого прессу попросили удалиться, однако американская журналистка успела задать вопрос, упомянув новые санкции Вашингтона в отношении России. Лавров и Тиллерсон в ответ промолчали.

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