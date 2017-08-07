МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. США намерены ответить России на высылку дипломатов из Москвы. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, Вашингтон примет решение к 1 сентября.
58.2%Реакция слишком мягкая
1.5%Ответ слишком жесткий
40.3%Россия отреагировала адекватно
Рекс Тиллерсон не стал уточнять, как именно США намерены отреагировать на высылку дипломатов.
Что решила Москва
Решение о высылке американских дипломатов стало ответом на законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который уже подписал президент Дональд Трамп.
Трамп мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ президента.
Сразу после утверждения закона в конгрессе российский МИД обвинил Вашингтон в "крайней агрессивности" в международных делах.
"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.
По словам президента Владимира Путина, Вашингтону предстоит сократить свой персонал своих дипмиссий на 755 человек.
"С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — заявил российский президент.
Реакция Вашингтона
"Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", — сообщил в конце июля РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства США.
Перед этим официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила в интервью Washington Post, что Соединенные Штаты "глубоко разочарованы и протестуют" в связи с решением Москвы. По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон и посол Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.
Встреча в Маниле
"Его интересовали прежде всего — с этого он начал — подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. Мы эти разъяснения дали — собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия", — сказал Лавров журналистам.
"Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", — говорится в сообщении ведомства.
После этого прессу попросили удалиться, однако американская журналистка успела задать вопрос, упомянув новые санкции Вашингтона в отношении России. Лавров и Тиллерсон в ответ промолчали.