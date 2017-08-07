США и Япония договорились сотрудничать по санкциям ООН против КНДР

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Новый глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Маниле договорились сотрудничать в выполнении санкций СБ ООН против КНДР, передает агентство Киодо.
Таро Коно сменил на посту министра иностранных дел Японии Фумио Кисиду в результате проведенных на прошлой неделе перестановок в кабинете министров.
Последний крупный инцидент с конвертопланом Osprey произошел в Японии 13 декабря 2016 года. Он потерпел крушение у берегов Окинавы во время учений по дозаправке в воздухе. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были прерваны всего на несколько дней и вскоре возобновились.