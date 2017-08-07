Россия высоко ценит усилия Филиппин по борьбе с терроризмом, заявил Лавров

МАНИЛА, 7 авг — РИА Новости. Россия высоко ценит усилия Филиппин по борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Филиппин Питером Кайетано.

"Мы полностью разделяем те усилия, которые ваша страна прилагает для устранения любой угрозы экстремизма на территории вашей страны. Мы также высоко ценим вашу солидарность с действиями России, предпринимаемыми для борьбы с терроризмом. Мы уверены, что это та проблема, через которую мы должны пройти вместе", — сказал российский министр.

"Сегодня мы также обсудим ход реализации соглашений, которые были подписаны во время визита президента Филиппин (Родриго Дутерте) в Москву", — добавил он.

Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провёл ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, Китая и США. Ожидается, что в понедельник состоится его встреча с главой МИД Японии Таро Коно.