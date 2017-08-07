Россия высоко ценит усилия Филиппин по борьбе с терроризмом, заявил Лавров

МАНИЛА, 7 авг — РИА Новости. Россия высоко ценит усилия Филиппин по борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Филиппин Питером Кайетано.
"Сегодня мы также обсудим ход реализации соглашений, которые были подписаны во время визита президента Филиппин (Родриго Дутерте) в Москву", — добавил он.
Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провёл ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, Китая и США. Ожидается, что в понедельник состоится его встреча с главой МИД Японии Таро Коно.