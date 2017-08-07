США готовят ответ на решение России о сокращении американской дипмиссии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон ответит на требование Москвы о сокращении американской дипмиссии в России к 1 сентября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Тиллерсон заявил, что уведомил об этом своего российского коллегу Сергея Лаврова во время их встречи в Маниле в воскресенье. Как именно США планируют ответить, он не уточнил.

Тиллерсон также заявил, что задал Лаврову несколько уточняющих вопросов о российском решении.

В США ранее был принят закон о санкциях против России. Москва в свою очередь потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников своих дипломатических представительств в РФ, чтобы привести его в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США. Ранее госдеп США заявил, что сожалеет о принятом Россией решении и думает над ответом.